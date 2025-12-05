Hoeneß mit forscher Ansage an Bayern

SID 05.12.2025 • 13:29 Uhr Sebastian Hoeneß glaubt daran, dass sein VfB Stuttgart für die erste Bundesliga-Pleite der Münchner sorgen kann.

Trainer Sebastian Hoeneß (43) des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat einen forschen Auftritt seines Teams gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) angekündigt.

„Wir wollen die Bayern jetzt endlich zu Hause packen. Wir wollen sie richtig unter Druck setzen“, sagte Hoeneß am Freitag: „Wir wollen sehr mutig spielen, so wie wir es immer vorhaben.“

Der Tabellenführer aus München tat sich in den letzten drei Bundesliga-Spielen bei Union Berlin (2:2), gegen den SC Freiburg (6:2) und gegen St. Pauli (3:1) schwer, in allen drei Begegnungen musste die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany Rückständen hinterherlaufen - doch daraus lasse sich keine Tendenz ablesen, so Hoeneß.

Hoeneß glaubt an Coup gegen FC Bayern

„Ich sehe keine Schwächephase“, sagte er. Die Auftritte zuletzt würden am Samstag auch keine Rolle spielen. „Am Ende geht es darum, dass wir daran glauben, dass wir sie packen können“, sagte Hoeneß: „Bei mir ist der Glaube sehr ausgeprägt.“