Ilzer lobt Jubilar Kramaric: "Vorbild für uns alle"

SID 12.12.2025 • 15:40 Uhr Der TSG-Routinier steht am Samstag gegen den HSV vor seinem 300. Einsatz in der Bundesliga.

Andrej Kramaric steht vor dem 300. Spiel seiner Bundesliga-Karriere - schon vor dem Jubiläum gab es für den Offensivspieler der TSG Hoffenheim viel Lob vom Trainer. „Seine Werte sprechen für sich. Er ist ein Top-Profi, der unermüdlich an seinen Fähigkeiten im Detail arbeitet“, sagte Christian Ilzer vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den Hamburger SV.

Der Kroate, der 129 Bundesliga-Tore und 50 Assists erzielt hat, sei ein „Vorbild für uns alle, fürs gesamte Team“, meinte Ilzer weiter und würdigte Kramaric als „extremen Winner-Typ“. Auch ohne Stammplatzgarantie in dieser Saison sei der 34-Jährige ein „wichtiger Teil dieser Mannschaft“, der „absolut professionell“ mit dem Konkurrenzkampf umgehe, obwohl klar sei: „Er wird nie zufrieden sein, auf der Bank zu sitzen.“