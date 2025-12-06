"Extrem bitter": Später Köln-Schock nach El Malas Sololauf

SPORT1 06.12.2025 • 17:28 Uhr Said El Mala bringt Köln mit einem Sololauf in Führung. Doch St. Pauli rettet mit der letzten Aktion und dem ersten Torschuss einen Punkt.

Horror-Serie beendet: Kellerkind FC St. Pauli hat in der Fußball-Bundesliga das erste Mal seit Mitte September gepunktet. Nach neun Liganiederlagen in Folge erkämpfte sich das Team von Trainer Alexander Blessin an Nikolaus beim Aufsteiger 1. FC Köln ein glückliches 1:1 (0:0). Ricky-Jade Jones traf für den Kiezklub in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Vier Tage nach dem Pokalcoup bei Borussia Mönchengladbach (2:1) lieferten sich beide Teams eine spielerich schwache Vorstellung - mit wenigen Ausnahmen. Ein Sololauf von Said El Mala (51.) wähnte Köln auf der Siegerstraße. Doch Jones sorgte mit dem allerersten Torschuss seines Teams für ein glückliches Ende für die Hamburger.

„Es war die einzige Aktion von ihnen“, erklärte FC-Torhüter Martvin Schwäbe, der beim Gegentor wegrutschte, am Sky-Mikrofon. „In dem Moment wegzurutschen ist einfach extrem ärgerlich und extrem bitter.“

Köln kassiert späten Ausgleich: „Es tut extrem weh“

Auch Torschütze El Mala war enttäuscht: „Es tut extrem weh gerade. Aber wir können stolz sein, da wir über 90 Minuten nichts zugelassen haben.“

Während Köln seine Position im Mittelfeld der Liga festigt, bleibt St. Pauli weiter im Tabellenkeller.

Trotz der jüngsten Pleitenserie in der Liga hatte St. Paulis Formkurve zuletzt wieder leicht nach oben gezeigt, nicht zuletzt aufgrund der engagierten Pokal-Vorstellung und des Erreichens des Viertelfinals. Blessin, den Vereinspräsident Oke Göttlich zuletzt als „Teil der Lösung“ gestärkt hatte, wollte in Köln dranbleiben: „Der Glaube an die eigene Stärke ist das Wichtigste.“ Im dritten Spiel binnen acht Tagen vertraute er seiner Pokal-Startelf.

Aufseiten Kölns kam El Mala erstmal als Stoßstürmer zum Einsatz - und sorgte in einer ereignisarmen ersten Hälfte noch für die meiste Gefahr. Nach einem Steckpass lief er zunächst frei auf Torwart Nikola Vasilj zu, doch verstolperte (8.). Danach folgte eine Dreifachchance.

El Mala scheitert zunächst an Vasilj

El Mala scheiterte aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Vasilj, Luca Waldschmidt setzte einen Nachschuss an den Pfosten und auch Verteidiger Sebastian Sebulonsen konnte das Chaos im Strafraum aus zehn Metern nicht nutzen (21.). Die Gäste wiederum hatten kaum Ideen nach vorne, verzeichneten im gesamten ersten Abschnitt keinen einzigen Torschuss.

Nach dem Seitenwechsel war es wieder El Mala, der für Gefahr sorgte - und diesmal auch traf. Nach einer Ecke für St. Pauli schnappte er sich einen Befreiungsschlag von Waldschmidt, schüttelte seinen Gegenspieler ab und sprintete aus der eigenen Hälfte in Richtung Vasilj. Vor dem Kasten blieb El Mala cool und verwandelte sicher unter die Latte.

Köln kontrollierte die Partie in der Folge weiter. St. Pauli fand keine Ansätze um für Gefahr zu sorgen. Stattdessen verpasste Waldschmidt die Vorentscheidung zum 2:0 (79.). Stattdessen traf St. Pauli spät.

-----