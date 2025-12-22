Bayern-Legende abgelöst: Kane knackt nächsten Rekord

SID 22.12.2025 • 07:57 Uhr Harry Kane stellt einen neuen Rekord auf in der Bundesliga. Der Engländer löst Roy Makaay in einer bestimmten Kategorie ab.

Harry Kane hat zum Abschluss des Jahres einen neuen Rekord in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Mit seinem Treffer zum Endstand von 4:0 gelang dem Angreifer des FC Bayern im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) sein 100. Scorerpunkt - schneller erreichte bislang kein Spieler diese Marke.

Kane (81 Tore/19 Vorlagen) benötigte nur 78 Spiele, 35 weniger als der bisherige Rekordhalter Roy Makaay (FC Bayern/113 Spiele).

„Ich bin offensichtlich schon sehr stolz“, sagte der Engländer zu seinem Rekord, auch wenn er betonte, darauf „nicht zu viel Wert“ zu legen. Die Bestmarke sei eben das Ergebnis von Hingabe und harter Arbeit, zudem machten ihn seine Mitspieler und die Trainer besser.