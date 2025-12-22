Kölns van den Berg für zwei Spiele gesperrt

Der 1. FC Köln muss in den ersten beiden Spielen des kommenden Jahres auf Innenverteidiger Rav van den Berg verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte den Niederländer nach seiner Roten Karte für das Gastspiel in Heidenheim sowie das Duell mit den Bayern. Das Urteil ist rechtskräftig.
Sperre für Köln-Profi fix
Der Youngster fehlt damit unter anderem im Duell mit den Bayern.
Van den Berg schleicht nach seiner Roten Karte vom Feld
© IMAGO/pepphoto/SID/Horst Mauelshagen
Van den Berg hatte in der Partie gegen Union Berlin (0:1) in der 82. Minute mit einem Handspiel eine klare Torchance des Gegners unterbunden und war dafür des Feldes verwiesen worden. Der 21-Jährige darf somit erst wieder zum Rückrunden-Auftakt gegen den FSV Mainz 05 am 17. Januar mitwirken.
In der 2. Bundesliga wurde der Herthaner Toni Leistner nach seinem Roten Karte gegen Arminia Bielefeld für eine Begegnung gesperrt.