Kölns van den Berg für zwei Spiele gesperrt

Sperre für Köln-Profi fix

Der Youngster fehlt damit unter anderem im Duell mit den Bayern.
Van den Berg schleicht nach seiner Roten Karte vom Feld
© IMAGO/pepphoto/SID/Horst Mauelshagen
SID
Der 1. FC Köln muss in den ersten beiden Spielen des kommenden Jahres auf Innenverteidiger Rav van den Berg verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte den Niederländer nach seiner Roten Karte für das Gastspiel in Heidenheim sowie das Duell mit den Bayern. Das Urteil ist rechtskräftig.

Van den Berg hatte in der Partie gegen Union Berlin (0:1) in der 82. Minute mit einem Handspiel eine klare Torchance des Gegners unterbunden und war dafür des Feldes verwiesen worden. Der 21-Jährige darf somit erst wieder zum Rückrunden-Auftakt gegen den FSV Mainz 05 am 17. Januar mitwirken.

In der 2. Bundesliga wurde der Herthaner Toni Leistner nach seinem Roten Karte gegen Arminia Bielefeld für eine Begegnung gesperrt.

