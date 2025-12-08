Kompany: Davies gegen Lissabon im Kader

SID 08.12.2025 • 16:58 Uhr Der Münchner Trainer hat ein Comeback des lange verletzten Kanadiers in Aussicht gestellt. Manuel Neuer kehrt zurück, Luis Díaz darf pausieren.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat eine Rückkehr von Alphonso Davies nach 262 Tagen Pause schon gegen Sporting Lissabon in Aussicht gestellt. „Die Möglichkeit ist da, dass er im Kader steht“, sagte Kompany vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) gegen den Double-Sieger aus Portugal.

„Wenn das Spiel so eng wird, wie ich glaube“, ergänzte der Bayern-Coach, werde Davies aber „wahrscheinlich eher keine Minute bekommen“. Aber alles vor Weihnachten sei ohnehin „Bonus“. Vor dem 5:0 in Stuttgart hatte Kompany schon einen Kurzeinsatz des Kanadiers für Sonntag im Ligaspiel gegen Mainz angedeutet.

Davies hatte sich am 23. März beim Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft gegen die USA schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten. Trotz der achteinhalb Monate langen Pause erwartet Kompany den Defensivspieler „ganz stark zurück. Er hat keinen Druck. Aber mein Gefühl ist, dass er einfach besser zurückkommt aus dieser Verletzung.“

Gegen Sporting wird Kapitän Manuel Neuer ins Tor der Bayern zurückkehren. Der 39-Jährige hatte beim VfB eine Pause erhalten und war durch Jonas Urbig ersetzt worden. Dass es diesen Wechsel ab und an geben wird, so Kompany, sei „von Beginn an besprochen worden. Im Moment läuft alles nach Plan.“ Zumal Urbig (22) auch in Stuttgart eine „wunderbare Leistung“ gezeigt habe.