Kompany rotiert - Urbig ersetzt Neuer

SID 06.12.2025 • 14:54 Uhr Der Bayern-Trainer nimmt beim Spiel in Stuttgart insgesamt sechs Wechsel vor. Auch Harry Kane sitzt erst einmal nur auf der Bank.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany nimmt beim Bundesligaspiel am Samstag beim VfB Stuttgart gleich sechs Wechsel vor. Eine Pause bekommt unter anderem Kapitän Manuel Neuer, der von Jonas Urbig ersetzt wird. Auch Torjäger Harry Kane sitzt zunächst auf der Bank. Für den Engländer stürmt Nicolas Jackson.