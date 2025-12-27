Leih-Abbruch von Gladbach-Stürmer - aus brisanten Gründen?

SID 27.12.2025 • 21:14 Uhr Sportchef Rouven Schröder bestätigt, dass Tomas Cvancara zu Jahresbeginn in Gladbach erwartet wird. Der Hintergrund erscheint brisant.

Stürmer Tomas Cvancara hat seinen Leihvertrag beim türkischen Klub Antalyaspor aufgelöst und kehrt zu Jahresbeginn zum Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurück. Dies teilte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder dem kicker und der Rheinischen Post mit.

„Wir können bestätigen, dass der Vertrag von Tomas in der Türkei gekündigt wurde“, sagte Schröder: „Wir erwarten ihn zur Abreise zum Trainings-Kick-off am 2. Januar am Borussia-Park.“

Cvancara zurück zu Gladbach - wegen Beschwerde bei FIFA?

Zu den Hintergründen machte der Klub keine Angaben. In der Türkei kursieren allerdings Medienberichte, Cvancara habe bereits seit längerer Zeit kein Gehalt von Antalyaspor bezogen und deshalb Beschwerde beim Weltverband FIFA eingelegt. Aufgrund dieser Beschwerde sei er nicht mehr berücksichtigt worden.