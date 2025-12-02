Nationalspieler fällt aus

SID 02.12.2025 • 20:56 Uhr RB Leipzig muss in nächster Zeit ohne Ridle Baku auskommen.

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hat sich der 27-Jährige beim Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) eine Verletzung der Syndesmose im linken Sprunggelenk zugezogen. Der 27-Jährige arbeite jedoch schon an seiner Rückkehr.

RB Leipzig beklagt weiteren Ausfall im DFB-Pokal

Baku fehlt den Sachsen somit im DFB-Pokal-Achtelfinale am Abend (JETZT im LIVETICKER) gegen den 1. FC Magdeburg.