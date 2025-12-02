RB Leipzig muss „voraussichtlich drei bis vier Wochen“ auf Nationalspieler Ridle Baku verzichten.
Nationalspieler fällt aus
RB Leipzig muss in nächster Zeit ohne Ridle Baku auskommen.
Ridle Baku fehlt RB Leipzig vorerst
© IMAGO/Maximilian Koch
Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hat sich der 27-Jährige beim Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) eine Verletzung der Syndesmose im linken Sprunggelenk zugezogen. Der 27-Jährige arbeite jedoch schon an seiner Rückkehr.
RB Leipzig beklagt weiteren Ausfall im DFB-Pokal
Baku fehlt den Sachsen somit im DFB-Pokal-Achtelfinale am Abend (JETZT im LIVETICKER) gegen den 1. FC Magdeburg.
Außerdem fällt kurzfristig Johan Bakayoko wegen leichten muskulären Beschwerden aus. Dabei handele es sich jedoch um eine Vorsichtsmaßnahme, so der Verein.