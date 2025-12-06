Leipziger Ausrufezeichen: RB überrollt Frankfurt

SID 06.12.2025 • 20:28 Uhr Auch dank Dreierpacker Yan Diomande feuert Leipzig ein Offensivfeuerwerk ab.

Torspektakel in der Red Bull Arena: Bayern-Verfolger RB Leipzig hat sich nach dem jüngsten Stolperer in der Fußball-Bundesliga mit einer Machtdemonstration eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner überrollte Eintracht Frankfurt auch dank eines Dreierpacks von Yan Diomande im Topspiel am Samstagabend mit 6:0 (2:0) und bleibt zu Hause ungeschlagen. Der Abstand zum Spitzenreiter Bayern München beträgt somit weiter acht Punkte.

Conrad Harder (5.) mit seinem Premierentreffer für RB, Christoph Baumgartner (31.), Diomande (47./55./65.) und David Raum (62., Handelfmeter) sorgten für das Leipziger Torspektakel. Erst in der vergangenen Woche hatten sich die Sachsen mit einem torlosen Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach zufriedengeben müssen - doch mit dem sechsten Erfolg im sechsten Heimspiel setzte Leipzig ein Ausrufezeichen. Während RB mit nun 29 Punkten Rang zwei festigte, kassierte Frankfurt nach sechs Liga-Partien ohne Niederlage einen blamablen Rückschlag und bleibt mit 21 Zählern auf Platz sieben.

Werner hatte im Vorfeld vor allem vor dem Tempo der Frankfurter mit ihren „vielen kreativen Spielern“ gewarnt. Gegen eine solche Offensive sei es wichtig, „kompakt“ zu sein - das bedeute aber „nicht, dass wir tief stehen“. Doch die Gäste, bei denen Ansgar Knauff mit einer Erkältung fehlte, übten von Beginn an Druck aus. Der erste Abschluss von Fares Chaibi (1.) war jedoch kein Problem für Peter Gulacsi, der Maarten Vandevoordt im Vergleich zum DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Magdeburg (3:1) im RB-Tor ersetzte.

Mitten in der energischen Anfangsphase der Frankfurter ging allerdings Leipzig in Führung - auch dank der Mithilfe von Torhüter Michael Zetterer. Dieser war bei einem langen Ball von Baumgartner auf Harder heraus geeilt, der Däne überköpfte den Keeper aus vollem Lauf. RB fand nun besser ins Spiel und wurde immer wieder vor allem über Harder gefährlich. So war es auch der 20-Jährige, der nach einem Lattentreffer von Mahmoud Dahoud bei einem Konter durchstartete und auf Baumgartner querlegte.

Wenig später jubelte Baumgartner erneut - der vermeintliche Treffer zählte jedoch aufgrund einer Abseitsposition nicht. Frankfurt war um offensive Akzente bemüht, jedoch ohne Erfolg. Dazu musste Stürmer Michy Batshuayi kurz vor der Pause nach einem Zusammenprall mit RB-Kapitän Raum humpelnd den Platz verlassen, für ihn kam zur zweiten Halbzeit Jessic Ngankam.