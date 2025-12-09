Newsticker
RB Leipzig: Werner muss auf Top-Talent verzichten

Diomande zum Afrika-Cup

Yan Diomande wird in den kommenden Wochen für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup auflaufen. RB Leipzig wird so oder so auf den Shootingstar verzichten müssen.
Yann Diomande kommt zur spät zur Abschlussbesprechung und sitzt zunächst auf der Bank. Leipzigs Coach Ole Werner nimmt das Ganze aber gelassen.
SID
RB Leipzigs Shootingstar Yan Diomande wird für Deutschlands WM-Gruppengegner Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) beim Afrika-Cup auf Torejagd gehen.

Der 19 Jahre alte Offensivspieler steht für das Turnier in Marokko im Aufgebot, das der ivorische Verband am Dienstag veröffentlichte. Da der Afrika-Cup vom 21. Dezember bis 18. Januar ausgespielt wird, könnte Diomande bis zu vier Bundesligaspiele der Leipziger verpassen.

Der Afrikameister, der bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in der Gruppenphase in Toronto auf die deutsche Nationalmannschaft treffen wird, bekommt es auf der Mission Titelverteidigung zum Auftakt der Gruppe F an Heiligabend mit Mosambik zu tun. Weitere Gegner sind Kamerun und Gabun.

Diomande fehlt gegen Leverkusen

Definitiv verpassen wird Diomande das letzte RB-Spiel vor der Winterpause am 20. Dezember gegen Bayer Leverkusen, da die Abstellungsperiode dann bereits begonnen haben wird.

Je nachdem, wie weit die Elfenbeinküste kommt, könnte Diomande auch in den Spielen beim FC St. Pauli (10. Januar), gegen den SC Freiburg (14. Januar) und gegen Bayern München (17. Januar) fehlen.

Mit sieben Toren und vier Vorlagen in 15 Pflichtspielen schlug Diomande nach seinem Wechsel vom CD Leganés aus Spanien nach Leipzig im vergangenen Sommer voll ein. Neben ihm ist Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim der einzige andere Bundesliga-Legionär im ivorischen Kader.

