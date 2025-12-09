RB Leipzig: Werner muss auf Top-Talent verzichten

SID 09.12.2025 • 15:23 Uhr Yan Diomande wird in den kommenden Wochen für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup auflaufen. RB Leipzig wird so oder so auf den Shootingstar verzichten müssen.

RB Leipzigs Shootingstar Yan Diomande wird für Deutschlands WM-Gruppengegner Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) beim Afrika-Cup auf Torejagd gehen.

Der 19 Jahre alte Offensivspieler steht für das Turnier in Marokko im Aufgebot, das der ivorische Verband am Dienstag veröffentlichte. Da der Afrika-Cup vom 21. Dezember bis 18. Januar ausgespielt wird, könnte Diomande bis zu vier Bundesligaspiele der Leipziger verpassen.

Der Afrikameister, der bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in der Gruppenphase in Toronto auf die deutsche Nationalmannschaft treffen wird, bekommt es auf der Mission Titelverteidigung zum Auftakt der Gruppe F an Heiligabend mit Mosambik zu tun. Weitere Gegner sind Kamerun und Gabun.

Diomande fehlt gegen Leverkusen

Definitiv verpassen wird Diomande das letzte RB-Spiel vor der Winterpause am 20. Dezember gegen Bayer Leverkusen, da die Abstellungsperiode dann bereits begonnen haben wird.

Je nachdem, wie weit die Elfenbeinküste kommt, könnte Diomande auch in den Spielen beim FC St. Pauli (10. Januar), gegen den SC Freiburg (14. Januar) und gegen Bayern München (17. Januar) fehlen.