Leverkusen vor Leipzig-Spiel mit Personalsorgen

SID 19.12.2025 • 12:32 Uhr Trainer Kasper Hjulmand muss auf mehrere Stammkräfte verzichten. Patrik Schick kehrt zurück, Alejandro Grimaldo bleibt fraglich.

Vizemeister Bayer Leverkusen reist mit Personalsorgen zum Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig. Torjäger Patrik Schick steht den Rheinländern wieder zur Verfügung, ansonsten ist Trainer Kasper Hjulmand im Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zu einigen Änderungen gezwungen. „Ich fokussiere mich immer auf die Spieler, die wir haben und nicht auf die, die nicht da sind“, sagte Hjulmand: „Für mich ist das kein Problem.“

Ein Fragezeichen steht hinter Alejandro Grimaldo, der zuletzt gegen den 1. FC Köln aufgrund muskulärer Probleme gefehlt hatte. „Er hat nicht viel trainiert diese Woche. Wir haben Hoffnung“, sagte Hjulmand. Der frühere Real-Star Lucas Vázquez, der erst fünf Einsätze aufweist und seit Anfang Oktober ausfällt, werde „vielleicht“ wieder im Kader stehen.

Beim Afrika-Cup gefordert sind derweil Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Ibrahim Maza (Algerien), Eliesse Ben Seghir (Marokko) und Christian Kofane (Kamerun), der immerhin erst nach dem Spiel in Leipzig zum Nationalteam reisen wird. Defensivspezialist Jarell Quansah fehlt gelbgesperrt, dazu wird Flügelspieler Ernest Poku ausfallen. Für den genesenen argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios kommt die Partie zu früh. Auch Axel Tape und Ezequiel Fernández sind wohl noch keine Kandidaten für die Startelf.