FSV Mainz 05: Fischer muss auf Mwene verzichten

SID 09.12.2025 • 15:00 Uhr Mainz 05 muss im ersten Spiel von Trainer Urs Fischer auf den Außenverteidiger Phillipp Mwene verzichten. Für den FSV ist das angesichts der kommenden Spiele besonders bitter.

Der neue Trainer Urs Fischer muss in den ersten Partien unter seiner Regie beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 auf Außenverteidiger Phillipp Mwene verzichten.

Der Österreicher hat am vergangenen Freitag beim Heimspiel des Tabellenletzten gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich erlitten und fällt laut Klub für die „nächsten Spiele“ aus.

Als erstes fehlt der 31-Jährige am Donnerstag in der Conference League. Die Rheinhessen müssen bei Fischers Premiere in Polen bei Lech Posen antreten (21.00 Uhr/RTL+).

Der Rekordmeister wartet