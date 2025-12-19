Marktwert-Update: El Mala wertvollster Spieler der FC-Historie

SID 19.12.2025 • 13:00 Uhr Mit nun 40 Millionen Euro Marktwert zieht der 19-Jährige deutlich an drei Klubikonen vorbei.

Senkrechtstarter Said El Mala setzt Maßstäbe: Der 19-Jährige ist nun der wertvollste Profi in der Geschichte des 1. FC Köln. Das Online-Portal Transfermarkt.de führt El Mala seit Freitag mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro, damit zog der Offensivspieler deutlich an den Kölner Ikonen Lukas Podolski, Jonas Hector und Anthony Modeste (jeweils 20 Millionen) vorbei.

“Wir freuen uns sehr über die sportliche Entwicklung von Said”, sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler bei Transfermarkt: “Trotz der Aufmerksamkeit bleibt er extrem fokussiert, arbeitet in jedem Training mit hoher Intensität und ist sehr lernwillig. Gleichzeitig ist seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen – umso mehr freuen wir uns, ihn bei uns weiter begleiten zu dürfen.”