Matthäus-Rat für Schlotterbeck: Wechsel „gut überlegen“

SID 02.12.2025 • 06:04 Uhr Aus Sicht des Rekordnationalspielers hat der 26-Jährige bei Borussia Dortmund auch viel zu verlieren.

Weltmeister-Kapitän Lothar Matthäus hält einen Abschied von Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck von Bundesligist Borussia Dortmund nicht für zwingend notwendig. „Ich würde mir an seiner Stelle genau überlegen“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne zu Spekulationen über Interesse von Meister Bayern München oder des englischen Champions FC Liverpool an dem Innenverteidiger, „ob ich den Verein verlasse oder bleibe.“

Schlotterbeck war 2022 vom BVB-Ligarivalen SC Freiburg zu den Schwarz-Gelben gekommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Die Gespräche der Westfalen mit dem 26-Jährigen über eine vorzeitige Verlängerung seines Kontraktes ziehen sich seit Wochen hin.