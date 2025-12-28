Medien: Frankfurt vor Ebnoutalib-Verpflichtung

SID 28.12.2025 • 18:33 Uhr Nach den Ausfällen im Angriff bedient sich Eintracht Frankfurt anscheinend in der zweiten Liga.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach der dringend benötigten Verstärkung im Angriff anscheinend fündig geworden. Wie Sky und Bild am Sonntag berichteten, soll Zweitliga-Toptorjäger Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg vor einem Wechsel nach Hessen stehen. Als Ablöse wird über rund acht Millionen Euro plus Boni spekuliert.

Dem 22-jährigen Ebnoutalib gelang erst in dieser Saison der Durchbruch im Profifußball. In 17 Spielen traf der Stürmer zwölf Mal. Ebnoutalib war erst vor knapp einem Jahr aus der Regionalliga Südwest vom FC Gießen für etwa 50.000 Euro ins Saarland gewechselt, in seinem ersten Halbjahr kam er nur vereinzelt zum Einsatz.