Mintzlaff zu Klopp-Spekulationen: "Bin zutiefst entspannt"

SID 11.12.2025 • 13:09 Uhr Real Madrid soll laut Berichten an Jürgen Klopp interessiert sein. Der Red-Bull-Chef nimmt es gelassen.

Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff hat gelassen auf die jüngsten Spekulationen um Jürgen Klopp reagiert. Angesprochen auf Gerüchte, wonach Real Madrid sich mit dem 58-Jährigen als Trainer beschäftigen soll, betonte Mintzlaff laut Bild bei einem Termin der Leipziger Volkszeitung: „Jürgen hat klargemacht, dass er momentan kein Trainer sein möchte.“

Ob sich „das irgendwann in der Lebensphase mal ändert, das kann natürlich sein“, sagte Mintzlaff. Er merke allerdings, „mit wie viel Leidenschaft“ Klopp in seinem Job als Head of Global Soccer bei Red Bull aufgehe, „wie viele Ideen er hat und wie viel er weiterentwickeln will. Daher bin ich zutiefst entspannt“.

Der derzeitige Real-Trainer Xabi Alonso steht bei den Königlichen nach dem jüngsten Rückschlag in der Champions League gegen Manchester City (1:2) unter Druck.

Mintzlaff: Nagelsmann „überragender Bundestrainer“

Immer wieder gibt es Spekulationen um eine Rückkehr Klopps an die Seitenlinie, unter anderem war sein Name auch schon öfter mit der DFB-Elf in Verbindung gebracht worden.

„Wir haben ja die Diskussion mitbekommen – das ist ja dann auch wieder so ein Stück weit Deutschland. Wenn Julian Nagelsmann zwei Spiele verliert, stellen wir ja alles infrage, wenn wir zwei Spiele gewinnen, dann sind wir eigentlich schon Weltmeister“, sagte Mintzlaff.