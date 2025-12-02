Newsticker
Muskelfaserriss: Glatzel fehlt HSV bis Jahresende

Bitterer Rückschlag für HSV-Stürmer

Robert Glatzel musste beim 2:1-Sieg des HSV gegen den VfB Stuttgart verletzt ausgewechselt werden. HSV-Coach Merlin Polzin ärgert die Verletzung des Stürmers.
SID
Für Robert Glatzel ist das Fußball-Jahr gelaufen. Der Angreifer des Bundesligisten Hamburger SV hat einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten und kann seinem Klub in den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause nicht mehr helfen.

Glatzel hatte beim emotionalen 2:1-Sieg des HSV gegen den VfB Stuttgart am Sonntag in der 17. Spielminute den Führungstreffer erzielt und sich dabei verletzt. Nach einer guten halben Stunde musste er ausgewechselt werden und hoffte zunächst noch auf eine leichte Blessur.

Glatzel verpasst Pokal-Duell gegen Kiel

Er verpasst nun aber das Achtelfinal-Duell gegen den Zweitligisten Holstein Kiel im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) und das Nordderby gegen Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) sowie die Partien in Hoffenheim und gegen Frankfurt.

