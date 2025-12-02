Muskelfaserriss: Glatzel fehlt HSV bis Jahresende

SID 02.12.2025 • 10:43 Uhr Kurz nach seinem ersten Bundesliga-Saisontor muss Robert Glatzel raus und nun erstmal zuschauen.

Für Robert Glatzel ist das Fußball-Jahr gelaufen. Der Angreifer des Bundesligisten Hamburger SV hat einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten und kann seinem Klub in den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause nicht mehr helfen.

Glatzel hatte beim emotionalen 2:1-Sieg des HSV gegen den VfB Stuttgart am Sonntag in der 17. Spielminute den Führungstreffer erzielt und sich dabei verletzt. Nach einer guten halben Stunde musste er ausgewechselt werden und hoffte zunächst noch auf eine leichte Blessur.

Glatzel verpasst Pokal-Duell gegen Kiel