Nach 18 Jahren: Ailton kauft Torjägerkanone zurück

2003/04 spielte Werder Bremen eine Rekordsaison, gewann das Double aus Meisterschaft und Pokal. Einer der entscheidenden Spieler seinerzeit war Stürmer Ailton: Der Brasilianer trug mit seinen 28 Treffern in der Bundesliga maßgeblich zum Titel bei und bekam die Torjägerkanone überreicht.
Ailton kauft Torjägerkanone zurück
Im Besitz des heute 52-Jährigen war diese aber lange nicht. Bereits im Jahre 2006 hatte Ailtons ehemaliger Berater Werner Helleckes dem Fußballer die Trophäe abgenommen. Hintergrund sollen angebliche Schulden gewesen sein.
Nun zeigte sich der Südamerikaner auf seinem Instagram-Account wieder mit der Trophäe. „Es war eine lange Reise meiner Torjägerkanone. 18 Jahre lang war sie nicht bei mir“, schrieb Ailton zu seinem Video.
Ailton holt „die Torjägerkanone zurück nach Hause“
Und weiter: „Ein Ex-Berater hat versucht, sie ohne meine Zustimmung zu verkaufen. Das habe ich nicht zugelassen. Ich habe den richtigen Moment abgewartet und die Torjägerkanone zurück nach Hause geholt.“
Die Bild nannte weitere Details zu Ailtons Torjägerkanone. Demnach versuchte Ailtons Ex-Berater die Kanone mehrmals bei eBay zu versteigern, das Höchstgebot soll seinerzeit stattliche 600.000 Euro betragen haben. Ailton stoppte die Auktionen aber mehrfach.
Vor Gericht soll dem Brasilianer angeboten worden sein, seine Auszeichnung von einst gegen eine Zahlung zurückzuerhalten. „Diese Möglichkeit habe ich genutzt. Eine solche Trophäe gibt es nur einmal. Wie viel ich gezahlt habe, behalte ich für mich…“, wird Ailton von der Boulevardzeitung zitiert.