Nach Kompany: FC Bayern gibt nächste Verlängerungen bekannt

Der FC Bayern verlängert mit dem Trainerteam von Vincent Kompany.
SPORT1
Der FC Bayern verlängert mit dem Trainerteam von Vincent Kompany.

Der FC Bayern bindet sein Trainerteam. Wie der Rekordmeister am Freitag mitteilte, haben Assistenztrainer René Marić, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie Torwarttrainer Michael Rechner ihre jeweiligen Verträge bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

Cheftrainer Vincent Kompany hatte bereits im Oktober seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier gesetzt und sein Engagement in München vorzeitig bis 2029 ausgeweitet.

„Wir freuen uns, dass wir nach Vincent Kompany auch mit seinem Trainerteam verlängern konnten“, wird Sportvorstand Max Eberl in einer Vereinsmitteilung zitiert.

„Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen.“

