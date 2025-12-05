Kovac gibt Update zu Süle

Maximilian Lotz 05.12.2025 • 14:44 Uhr Mit der TSG Hoffenheim kommt das beste Auswärtsteam der Bundesliga nach Dortmund. Bei Niklas Süle gibt es Positives zu vermelden.

Niko Kovac kann im Bundesliga-Heimspiel seines BVB gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) personell „aus dem Vollen schöpfen“, wie der Dortmunder Trainer am Freitag auf der PK vermeldete.

Einzig Niklas Süle muss sich noch etwas gedulden. Der Innenverteidiger ist nach wochenlangen Zehenproblemen aber immerhin ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. „Er wird noch seine Zeit brauchen“, sagte Kovac.

Das Pokal-Aus haben die Schwarz-Gelben unterdessen noch nicht so ganz verdaut, doch Zeit zum Jammern gibt es nicht, es kommt das beste Auswärtsteam.

BVB-Trainer Kovac warnt vor Hoffenheim

„Es kommt eigentlich die stärkste Mannschaft zu uns, die wir bisher bespielt haben“, sagte Kovac. Die Kraichgauer sind auf fremdem Platz noch ungeschlagen und führen die Auswärtstabelle der Bundesliga an.

„Sie sind in einer außergewöhnlichen Form, sehr laufstark, sehr intensiv“, erläuterte Kovac, „aber wir spielen zu Hause und wollen gegen einen direkten Gegner dreifach punkten.“

Das 0:1 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen ist noch nicht so ganz verarbeitet. „Wir müssen die Enttäuschung ausradieren“, forderte Kovac, „jetzt geht’s darum, dass man nach Niederlagen wieder aufsteht und nach oben schaut.“

