Nach sieben Jahren: Bittencourt verlässt Bremen zum Saisonende

SID 09.12.2025 • 18:36 Uhr Leonardo Bittencourt kündigt vorzeitig seinen Abschied zum Saisonende an. Der Mittelfeldspieler geht nach sieben Jahren in Bremen.

Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt und Bundesligist Werder Bremen werden nach insgesamt sieben Jahre zum Ende der Saison getrennte Wege gehen.

Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz bestätigte in einer Vereinsmitteilung am Dienstagabend einen „offenen und ehrlichen Austausch, an dessen Ende die einvernehmliche Entscheidung stand, dass wir uns im Sommer trennen werden.“ Der Vertrag des 31-Jährigen läuft nach der aktuellen Spielzeit aus.

„Wir sind sehr dankbar dafür, was Leo bisher für Werder auf und neben dem Platz geleistet hat. Er war in all den Jahren ein wichtiger Faktor in der Kabine, hat Dinge auch immer wieder kritisch angesprochen und hat sich voll mit seiner Aufgabe identifiziert“, erklärte Fritz: „Wir sind überzeugt, dass er sich bis zum letzten Spieltag für Werder voll reinhängen wird.“

Bundesliga: Bittencourt will neue Herausforderung

Bittencourt absolvierte seit seinem Wechsel aus Hoffenheim im Sommer 2019 insgesamt 179 Pflichtspiele (20 Tore) für die Bremer, davon 22 Einsätze in der zweiten Liga.

„Diese Zeit bei Werder ist und war für mich etwas ganz Besonderes, aber ich spüre, dass es für mich im Sommer an der Zeit ist, nochmal eine neue Herausforderung anzunehmen“, erklärte der Spieler.