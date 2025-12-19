Nach St. Paulis Befreiungsschlag: Blessin will nachlegen

SID 19.12.2025 • 16:10 Uhr Die Hamburger treffen nach dem erlösenden Sieg gegen Heidenheim auf Mainz 05.

Frisch gestärkt geht der FC St. Pauli in das Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Nach dem erlösenden Sieg gegen den 1. FC Heidenheim vergangenes Wochenende warnte Trainer Alexander Blessin sein Team aber vor dem kommenden Gegner: „Druckabfall darf es nicht geben. Wir sind weiterhin in einer Situation, aus der wir uns herauskämpfen wollen. Die ersten Schritte haben wir gemacht, und da gilt es weiter dran zu arbeiten“, sagte er.

St. Pauli könnte Abstiegszone verlassen

Gegen den Tabellenletzten Mainz im abschließenden Spiel des Jahres nachzulegen, sei „eminent wichtig“, fügte Blessin an.