Nächster später Sieg: Bei Heidenheim "wächst der Glaube"

SID 07.12.2025 • 06:22 Uhr Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt schöpft nach dem zweiten Sieg in Serie wichtige Hoffnung im Abstiegskampf.

Nach dem nächsten Last-Minute-Erfolg wächst beim 1. FC Heidenheim die Zuversicht im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. „Das tut unfassbar gut“, sagte Kapitän Patrick Mainka nach dem verdienten 2:1 (0:1) gegen den SC Freiburg: „Durch solche Spiele und Siege wächst der Glaube, und solche Momente schweißen das gesamte Team und den ganzen Verein zusammen.“

Wie schon in der Vorwoche bei Union Berlin (2:1) hatte Heidenheim gegen Freiburg einen Rückstand spät noch gedreht, diesmal war Stefan Schimmer mit seinem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit der gefeierte Mann. „Wieder so ein später Siegtreffer, das ist natürlich unglaublich“, sagte der Stürmer und ergänzte: „Der Weg zum Klassenerhalt ist natürlich noch sehr lang, aber die leidenschaftlichen Auftritte der letzten beiden Spiele machen uns Mut.“

Zumal die „Einstellung“ und „Leidenschaft“ der Mannschaft zum wiederholten Male gepasst hätten. Die Gruselwochen zu Beginn der Saison scheinen auf der Ostalb vorerst vergessen. „Wir kämpfen bis zum Ende, da sieht man schon einen Umschwung“, sagte Schimmer. Die Mannschaft wolle nun „das Positive mitnehmen und so weiter machen“ - am besten schon am kommenden Wochenende.