Nächster Eintracht-Deal!

SID 19.12.2025 • 11:59 Uhr Der Champions-League-Teilnehmer stellt den nächsten japanischen Zugang vor. Er kommt zu Beginn des neuen Jahres.

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat einen Tag nach der Verpflichtung von Keita Kosugi den nächsten Zugang aus Japan vorgestellt. Der 18 Jahre alte Stürmer Keito Kumashiro wechselt wie sein Landsmann zu Beginn des neuen Jahres zur SGE.

Bislang stand er in seiner Heimat beim Zweitligisten Roasso Kumamoto unter Vertrag, wo er zuletzt in 21 Einsätzen acht Tore erzielte.

Das ist Frankfurts Plan mit Neuzugang Kumashiro

Die Eintracht führt damit ihre Tradition mit dem Engagement japanischer Spieler fort: Kumashiro und Kosugi, den Frankfurt ebenfalls zu Jahresbeginn vom schwedischen Traditionsklub Djurgardens IF verpflichtete, treten etwa in die Fußstapfen von Naohiro Takahara, Junichi Inamoto, Makoto Hasebe oder Daichi Kamada.