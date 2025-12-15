"Natürlich eine Enttäuschung": Bayern patzen gegen Mainz

SID 15.12.2025 • 05:22 Uhr Der Rekordmeister kommt gegen das Schlusslicht nur zu einem 2:2, Sorgen um die Verfassung der Mannschaft bestehen dennoch nicht.

Zu Chorgesang und mit Weihnachtsmützen auf dem Kopf machten sich die Stars des FC Bayern auf ihre Abschiedsrunde durch die Allianz Arena, doch so richtig in Feierlaune waren beim Rekordmeister nach dem letzten Heimspiel des Jahres nur wenige. Das hart erkämpfte 2:2 (1:1) gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 trübte beim Münchner Tabellenführer die vorweihnachtliche Stimmung.

„Es bleibt natürlich eine Enttäuschung“, sagte Trainer Vincent Kompany: „Zu Hause wollen wir immer gewinnen, das ist uns nicht gelungen.“ Am Ende sei die Mannschaft „froh, dass wir noch einen Punkt mitnehmen“, bilanzierte Joshua Kimmich bei DAZN vielsagend. Gegen die seit September sieglosen Mainzer hatten die Münchner erst in der Schlussphase dank eines Elfmeters von Harry Kane (87.) ein Unentschieden gerettet.

„In den paar Momenten, die Mainz hatte, haben sie es überragend gemacht“, lobte Kompany den Gegner, der die Partie nach dem Münchner Führungstreffer von Jungstar Lennart Karl (29.) durch Treffer von Kacper Potulski (45.+2) und Jae-Sung Lee (67.) zwischenzeitlich gedreht hatte.

Die hohe Belastung in den vergangenen Wochen dürfe nicht als Ausrede gelten, betonten die Münchner. Die Mannschaft sei „körperlich und mental stabil“, betonte Kompany. „Ein Unentschieden zu Hause ist immer enttäuschend“, sagte Harry Kane: „Wir haben jetzt noch eine Woche, um uns auf das letzte Spiel vorzubereiten, und dann freuen wir uns auf die Winterpause.“