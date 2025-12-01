Newsticker
Nebel für zwei Spiele gesperrt

Der Mittelfeldspieler war am Sonntag in Freiburg vom Platz geflogen.
Paul Nebel (r.) wurde gesperrt
© AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV
SID
U21-Vizeeuropameister Paul Nebel fehlt dem Tabellenletzten FSV Mainz 05 vorerst im Abstiegskampf der Bundesliga. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 23-Jährigen nach seiner Roten Karte in der Partie beim SC Freiburg (0:4) für zwei Spiele. Das teilte der DFB am Montag mit.

Der Mittelfeldspieler verpasst damit die Spiele gegen Borussia Mönchengladbach und bei Bayern München. Nebel war bereits in der 28. Minute wegen eines groben Foulspiels von Schiedsrichter Daniel Schlager des Feldes verwiesen worden. Das Urteil ist rechtskräftig.

