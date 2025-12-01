Nebel für zwei Spiele gesperrt

SID 01.12.2025 • 16:39 Uhr Der Mittelfeldspieler war am Sonntag in Freiburg vom Platz geflogen.

U21-Vizeeuropameister Paul Nebel fehlt dem Tabellenletzten FSV Mainz 05 vorerst im Abstiegskampf der Bundesliga. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 23-Jährigen nach seiner Roten Karte in der Partie beim SC Freiburg (0:4) für zwei Spiele. Das teilte der DFB am Montag mit.