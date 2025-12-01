Verlängerung beim FC Bayern? Neuer will Entscheidung "herauszögern"

SID 01.12.2025 • 20:49 Uhr Manuel Neuer äußert sich über einen möglichen neuen Vertrag und seine WM-Ambitionen.

Torwartlegende Manuel Neuer will sich noch nicht konkret zu einer weiteren möglichen Vertragsverlängerung bei Rekordmeister FC Bayern München äußern.

„Es geht wirklich dann auch um den Moment, um zu sagen, okay, wie geht es meinem Körper? Was macht die Gesundheit? Macht es Sinn, weiterzumachen? Und diese Entscheidung, die muss ich noch ein bisschen herauszögern“, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 bei Sky.

Eberl macht sich für DFB-Comeback stark

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hatte sich zuletzt ebenfalls verhalten zu dieser gewichtigen Personalie geäußert. „Manu wird im März 40 Jahre alt, die Gespräche über seine Zukunft führen wir danach“, sagte Eberl Ende November. Neuers Vertrag läuft am Saisonende aus, seit 2011 spielt er bereits für die Münchner.

Zugleich hatte sich Eberl für ein Comeback des Keepers im Nationalteam bei der WM im kommenden Sommer ausgesprochen. Neuer, der nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten war, hielt sich hierzu am Montag ebenfalls bedeckt.

Neuer will sich auf den Verein konzentrieren

„Ich konzentriere mich auf den Klub und will hier meine Leistung zeigen. Das ist für mich das Entscheidende, weil wir hier auch so viel erreichen können mit der Mannschaft“, sagte der gebürtige Gelsenkirchener.

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ist derzeit die Nummer eins im deutschen Tor, der etatmäßige Stammkeeper Marc-André ter Stegen hat beim FC Barcelona nach langer Verletzung erst am Montag das Teamtraining aufgenommen. Bei den Katalanen hat der Kapitän und Großverdiener allerdings kaum mehr eine Zukunft.