Bundesliga: „Nicht würdig“: Raum schießt gegen Schiri

SID 21.12.2025 • 06:31 Uhr Nach RB Leipzigs Niederlage gegen Bayer Leverkusen macht der Nationalspieler seinem Ärger Luft.

Kapitän David Raum vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat Schiedsrichter Benjamin Brand nach der 1:3 (1:2)-Niederlage gegen Bayer Leverkusen harsch kritisiert. Der Schiedsrichter sei des Spiels „leider nicht würdig“ gewesen. „Es war eine Nummer zu groß für ihn. Das habe ich ihm im Spiel auch gesagt. Er war völlig überfordert“, sagte der Nationalspieler nach der Partie am Samstag bei Sky.

Raum bemängelte unter anderem die Kommunikation des Unparteiischen. „Er hat nicht mit sich reden lassen, dieses Wegschicken und die Kopfbewegungen und die Blicke. Das mag ich nicht.“ Ein Kritikpunkt war auch eine Entscheidung Brands rund um den Treffer von Leverkusens Montrell Culbreath zum 1:3 (90.+7). Vor dem Konter hatte Bayer-Kapitän Robert Andrich den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand berührt, nachdem er von Leipzigs Willi Orban unterlaufen worden war.