Offiziell: FC Bayern kauft Stadion in Unterhaching

SID 16.12.2025 • 18:14 Uhr Der Sportpark hat eine Kapazität von 15.000 Zuschauern. Dort sollen in Zukunft auch die Münchner Fußballerinnen ihre Heimspiele austragen.

Der FC Bayern hat seine Pläne rund um eine größere Spielstätte für seine Fußballerinnen umgesetzt und den Sportpark Unterhaching gekauft. Den seit geraumer Zeit erwarteten Deal machte der Verein am Dienstag offiziell.

Demnach wird der deutsche Fußball-Rekordmeister ab dem 1. Januar 2026 über seine hundertprozentige Tochter Allianz Arena Stadion GmbH Eigentümer des Stadions im Münchner Vorort. Medienberichten zufolge kostet das neue „Wohnzimmer“ für die Double-Gewinnerinnen die Bayern 7,5 Millionen Euro.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach von einem „weiteren Meilenstein für die gesamte Entwicklung unserer FC Bayern Frauen“. Der frühere Bayern-Profi Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, nannte den Verkauf die „beste Lösung“ auch für seinen Klub.

Nach entsprechenden „infrastrukturellen Anpassungen“ werde der Sportpark „den gesamten Spiel- und Trainingsbetrieb der FC Bayern Frauen beheimaten“, teilten die Münchner mit. Ab der Saison 2026/2027 „werden dort bereits die Heimspiele der FC Bayern Frauen in der Champion League ausgetragen“, hieß es weiter.

Zudem soll in dem südlich der Stadt gelegenen Stadion weiter auch die SpVgg ihre Heimspiele austragen. Die Münchnerinnen spielen aktuell am Bayern-Campus im Norden der Landeshauptstadt, dessen Stadion jedoch nur eine Kapazität von 2500 Zuschauern hat. Der Sportpark, der bislang der Stadt Unterhaching gehörte, bietet 15.000 Fans Platz.