Personal-Überraschung beim BVB

Niklas Trettin 18.12.2025 • 18:34 Uhr Borussia Dortmund hat am Donnerstag eine überraschende Meldung veröffentlicht. Der Verein und ein langjähriger Mitarbeiter gehen am Jahresende getrennte Wege.

Nach 14 gemeinsamen Jahren werden sich die Wege von Borussia Dortmund und Kommunikationschef Sascha Fligge am Ende des Jahres trennen. Dies teilten die Schwarz-Gelben am Donnerstagmittag offiziell mit. Der 49-Jährige hatte 2011 die Nachfolger von Josef Schneck angetreten.

„Eine so lange Zeit bei einem einzigen Unternehmen in einer Führungsrolle zu verbringen ist heutzutage - und insbesondere im schnelllebigen Mediengeschäft - etwas sehr Außergewöhnliches. Wir danken Sascha für die jederzeit sehr gute und wertvolle Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, wird Carsten Cramer, Sprecher der Geschäftsführung, zitiert.

Fligge bedankt sich beim BVB

Auch Fligge bedankte sich sowohl in dem BVB-Statement als auch auf der Plattform LinkedIn.

„Nach 14 Jahren als Direktor Kommunikation im Hause Borussia Dortmund sage ich heute: Es war mir eine Ehre. Danke für alles!“, schrieb er. „Das, was ich in diesen 14 Jahren erleben durfte, reicht für mehrere Leben. Sportlich: die Meisterschaft 2012, das Double, DFB-Pokaltriumphe, Runden um den Borsigplatz, zwei Champions-League-Endspiele.“

Fligge dürfte zahlreichen Fans bekannt sein, weil er jahrelang die Pressekonferenzen leitete, die inzwischen von Pressesprecher Sven Westerschulze durchgeführt werden.