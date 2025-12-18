Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

HSV: Diagnose nach Poulsen-Schock

Diagnose nach Poulsen-Schock

HSV-Kapitän Yussuf Poulsen verletzt sich im Training. Inzwischen ist die Diagnose da.
Der Hamburger SV feierte den Derbysieg gegen Werder Bremen, auch dank seiner Neuzugänge.
SID
HSV-Kapitän Yussuf Poulsen verletzt sich im Training. Inzwischen ist die Diagnose da.

Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss mehrere Wochen auf Kapitän Yussuf Poulsen verzichten.

Der 31 Jahre alte Mittelstürmer zog sich am Donnerstag im Training ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung im linken Sprunggelenk mit Syndesmosen-Beteiligung zu, dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Nach den ersten Untersuchungen stehe fest, dass eine Operation nicht notwendig sei.

Poulsen hatte am vorvergangenen Spieltag beim 3:2-Sieg im Nordderby gegen Werder Bremen seinen ersten Bundesliga-Treffer für den HSV erzielt. Die Hamburger treffen am Samstag auf Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite