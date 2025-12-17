RB-Chef schwärmt von Werner

SID 17.12.2025 • 10:34 Uhr Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff zeigt sich angetan von der Arbeit von Leipzig-Cheftrainer Ole Werner.

Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff hat sich lobend über RB-Leipzig-Trainer Ole Werner geäußert. Im Interview mit der Sport Bild sagte der 50-Jährige, Werner tue dem Verein gut: „Ole Werner macht es mit seiner ruhigen, unaufgeregten Art sehr gut. Er entwickelt den Fußball dorthin, wo wir ihn sehen möchten, auch wenn wir sicher noch nicht am Ziel sind.“

Gleichzeitig betonte Mintzlaff, dass man sich „eine Saison wie die vergangene“ nicht noch einmal leisten könne. RB hatte die vergangene Saison nur auf Platz sieben beendet, verpasste damit das internationale Geschäft und entließ Trainer Marco Rose im März. Unter Werner läuft es nun deutlich besser.

RB-Boss Mintzlaff über Klopp: „Königstransfer ohne Ablöse“

Leipzig steht derzeit als erster Verfolger von Bayern München auf Tabellenplatz zwei. Mit dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals und dem komfortablen Champions-League-Rang ist der Verein in Bezug auf die eigenen Zielsetzungen aktuell wieder auf Kurs.