"Schadet massiv": Frankfurt-Präsident kritisiert eigene Fans

SID 26.12.2025 • 13:03 Uhr Pyro, Randale, hohe Strafen – der Präsident der Eintracht schlägt Alarm und fordert Lösungen.

Das jüngste Auftreten der aktiven Fan-Szene des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sorgt für scharfe Kritik in den eigenen Reihen.

„Diese Dinge machen nicht nur mich wütend. Die Vorkommnisse in Köln und Barcelona schaden uns massiv“, sagte Präsident Mathias Beck der Bild-Zeitung.

SGE in Aserbaidschan ohne Fans

Anhänger der Eintracht hatten laut der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zuletzt beim Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Barcelona Pyrotechnik gezündet, die Toiletten im Gästebereich beschädigt und Gegenstände geworfen. Die UEFA entschied daher, dass die SGE bei Qarabag Agdam in Aserbaidschan am 21. Januar keine Gäste-Tickets verkaufen darf. Der Klub musste nach Urteilen des DFB-Sportgerichts in diesem Jahr zudem wegen des Fan-Fehlverhaltens Strafen in fast siebenstelliger Höhe zahlen.

„Es macht mich ebenfalls sehr wütend, und natürlich muss was getan werden, wenn der Erfolg dadurch gefährdet wird“, sagte Beck, der seit 2024 als Nachfolger von Peter Fischer im Amt ist und wieder antreten will: „Wir, aber vor allem auch die Fan-Szene selbst, müssen das Thema in den Griff bekommen, aber da müssen wir konsequent dranbleiben.“ Vorstandsmitglied Philipp Reschke arbeite derzeit an „Lösungen“.