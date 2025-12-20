Plötzlich wurde es ganz still im Hamburger Volksparkstadion: Ein heftiger Zusammenprall zwischen Miro Muheim und Rasmus Kristensen beim 1:1 (1:1) des HSV gegen Eintracht Frankfurt hat für bange Momente gesorgt.
Schock-Moment in Hamburg
Im Mittelfeld schauten beide Spieler nur auf den Ball und prallten so unglücklich aneinander, anschließend gingen beide zu Boden.
HSV-Profi Vuskovic reagiert nach Zusammenprall schnell
HSV-Profi Luka Vuskovic reagierte geistesgegenwärtig, fasste Gegenspieler Kristensen in den Mund, um zu verhindern, dass die Zunge in den Rachen rutscht.
„Super Reaktion von Vuskovic, der sofort wusste, was zu tun ist“, lobte Co-Kommentator Martin Harnik bei Sky.
Nach dem Spiel sprach auch Eintracht-Trainer Dino Toppmöller dem Hamburger Verteidiger ein Kompliment aus. Er habe „sehr schnell die Situation gut erkannt und gut reagiert“, sagte Toppmöller auf der PK - und gab auch Entwarnung bei Kristensen: „Er sitzt jetzt in der Kabine und es geht ihm gut.“
Kristensen nach Schock-Moment ausgewechselt
Nachdem Vuskovic erste Hilfe geleistet hatte, eilte das medizinische Personal auf den Rasen, um die weitere Behandlung zu übernehmen. Von den Rängen gab es aufmunternden Beifall.
Wenige Augenblicke später standen beide Spieler auch wieder - und gaben sich die Hand. Sowohl Muheim als auch Kristensen setzten die Partie zunächst fort.
Allerdings ging es dann beim Frankfurter doch nicht weiter. In der 71. Minute wurde er ausgewechselt, Elias Baum kam für Kristensen in die Partie.
Toppmöller nennt Grund für Kristensens Auswechslung
„Er hatte neben diesem Zusammenprall auch leichte Probleme mit den Adduktoren, von daher mussten wir ihn auswechseln“, berichtete Toppmöller anschließend.
Bitter für Frankfurt: Auch der für Kristensen in die Partie gekommene Baum musste kurz vor Schluss wieder raus. Er verdrehte sich bei einem Pressschlag mit Vuskovic etwas das Knie. „Das ist eine Thematik vom Innenband. Da müssen wir schauen. Wir hoffen, dass es nur eine Zerrung ist und nichts Schlimmeres“, sagte Toppmöller.