Schuster geht zufrieden ins letzte Match des Jahres

Der Trainer des SC Freiburg will die Hinrunde mit einem weiteren Erfolg über den VfL Wolsburg abschließen.

Schon vor dem abschließenden Spiel des Jahres hat Julian Schuster ein positives Fazit gezogen. “Es ist schön, dass wir auch im neuen Jahr in allen Wettbewerben vertreten sind. Im Viertelfinale im DFB-Pokal … und wir haben sehr gute Chancen, unter die ersten acht in der Europa League zu kommen”, sagte der Trainer des SC Freiburg vor dem Mittelfeldduell gegen den wiedererstarkten VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

“Natürlich wünscht man sich diese Stabilität auch in der Bundesliga. Ein, zwei Spiele hätte ich gerne mehr für uns entschieden, aber trotzdem sind wir in einem guten Bereich”, führte Schuster aus und betonte die Schwierigkeit der Dreifachbelastung: “Man muss klarstellen: Es macht einen Unterschied, ob man die ganze Woche trainieren kann oder nicht.”