Schwegler startet in Wolfsburg: "Feuer und Flamme"

SID 11.12.2025 • 14:08 Uhr Der Schweizer tritt in Wolfsburg in einer angespannten Lage die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz an.

Pirmin Schwegler geht seine neue Rolle als Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg trotz der angespannten Lage voller Motivation an. „Ich war relativ schnell Feuer und Flamme“, sagte der Schweizer bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag.

„Es ist eine große Aufgabe, derer sind wir uns alle bewusst“, betonte Schwegler, der laut eigener Aussage einen Vertrag bis 2030 besitzt: „Als Team wollen wir hier anpacken und natürlich auch Schritte machen. Wir wissen, dass wir in einer Situation sind, die nicht so einfach ist - aber wir alle lieben eine Challenge, und ich persönlich auch.“

Schwegler war seit Anfang des Jahres als Leiter Profifußball an der Seite von Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung bei Eintracht Frankfurt tätig gewesen. Nun tritt der einstige SGE-Kapitän in Wolfsburg die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz an, der den Verein angesichts der sportlichen Negativserie wie auch Trainer Paul Simonis hatte verlassen müssen.

Es sei „keine Entscheidung gegen die Eintracht“ gewesen, betonte Schwegler, „sondern für Wolfsburg“. Seine dortige Rolle, das Projekt und „die Idee, wie man hier arbeiten will“, hätten ihn „gepackt“. Mit Blick auf die wohl dringendste Frage will man sich beim Tabellen-15. aber nicht hetzen lassen. Nach der Trennung von Trainer Simonis betreut derzeit U19-Coach Daniel Bauer die Mannschaft.

Schwegler müsse nun erst einmal „alles mit eigenen Augen“ sehen, erklärte Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen, „und dann treffen wir eine Entscheidung“. Der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Rudolph ergänzte, dass Bauer erst einmal Trainer sei, „ohne Datum bis wann“. Mit Blick auf den zuletzt ebenfalls in die Kritik geratenen Christiansen sagte Rudolph: „Er hat Vertrag, von daher ist das keine Diskussion aktuell.“