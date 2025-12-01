Polanski stand vor Gladbach-Abschied

SID 01.12.2025 • 06:04 Uhr Eugen Polanski erklärt in einem Interview, wie es fast zum Wechsel zu einem anderen Klub als Gladbach gekommen wäre.

Eugen Polanski als Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach - dazu wäre es beinahe nicht gekommen. „Einmal war es sehr eng“, sagte der 39-Jährige dem kicker und bezog sich auf einen nahen Vereinswechsel: „Es wusste ja jeder, dass ich Profi-Trainer werden möchte, aber für einen Abschied aus Gladbach hätte es zu 100 Prozent passen müssen.“

Einen konkreten Verein nannte der frühere polnische Nationalspieler nicht. In den Gesprächen mit anderen Klubs sei es aber „nicht immer nur um handfeste Jobangebote“ gegangen, „es waren auch einfach mal Kennenlerngespräche, Sondierungen, ein bisschen Netzwerken“, erklärte Polanski, der zuvor über drei Jahre lang als Trainer der Gladbacher U23 gearbeitet hatte: „Dass Verantwortliche von anderen Vereinen auf meine Arbeit geschaut und mir Feedback gegeben haben, fand ich sehr wertvoll.“

Gladbach als „großes Glück“ für Polanski

Im Anschluss an die Entlassung von Vorgänger Gerardo Seoane hatte Polanski nach dem 3. Spieltag zunächst „bis auf Weiteres“ als Coach übernommen, nach guten Leistungen im Pokal und in der Bundesliga erhielt er dann Mitte November einen Vertrag bis 2028.