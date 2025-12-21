Spieler des Tages: Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg)

SID 21.12.2025 • 08:47 Uhr Pejcinovic machte gegen Freiburg die ersten drei Tore seiner Bundesliga-Karriere - Freude kam bei ihm dennoch nicht auf.

Eigentlich hätte Dzenan Pejcinovic schon in Festtagsstimmung sein müssen. Schließlich gelangen dem Stürmer des VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg seine ersten Tore in der Fußball-Bundesliga. Doch obwohl der 20-Jährige sogar einen Dreierpack geschnürt hatte, machte sich in Pejcinovic ein „schwieriges Gefühl“ breit.

„Ich probiere mich gerade die ganze Zeit, zu freuen, aber es tut weh, klar. Wir haben alle, vor allem ich, nach den drei Toren gehofft, das Spiel zu gewinnen“, sagte Pejcinovic. Der VfL gewann aber nicht, holte nach der Beförderung von Daniel Bauer zum Cheftrainer nicht einmal einen Punkt. „Wir sind zweimal in Führung gegangen und haben es nicht über 90 Minuten geschafft, konstant zu bleiben und das Ergebnis nach Hause zu fahren“, sagte Pejcinovic nach der 3:4 (1:1)-Niederlage.

Dabei hatte Pejcinovic von Beginn an ein gutes Gefühl gehabt. „Ich hab schon vor dem Spiel gesagt, wenn ich eins mache, muss ich noch eins machen. Dass ich gleich drei mache, habe ich auch nicht erwartet“, sagte er bei Sky. Er sei „cool vor dem Tor geblieben“ und habe sich damit „endlich belohnt“.