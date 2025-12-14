Spieler des Tages: Martin Terrier (Bayer Leverkusen)

SID 14.12.2025 • 09:35 Uhr Der Franzose hat mit seinem Traumtor entscheidenden Anteil am Heimsieg gegen den Rivalen.

Die Augen von Martin Terrier leuchteten. „Das war wahrscheinlich das beste Tor meiner Karriere“, sagte der französische Offensivspieler von Bayer Leverkusen nach seinem Sensationstreffer im Rheinderby gegen den 1. FC Köln.

Mit einem „Scorpion-Kick“ hatte der Joker nur vier Minuten nach seiner Einwechslung (66.) in der Fußball-Bundesliga den Bann für Bayer gebrochen - und damit entscheidenden Anteil am wichtigen 2:0 (0:0) gegen den Rivalen.

Er habe sich als Kind immer Youtube-Videos von solchen Toren angeschaut, sagte Terrier, nachdem er den Ball per Hacke im Vorwärtsfallen in hohem Bogen über FC-Keeper Marvin Schwäbe bugsiert hatte. Ein Tor für jeden Jahresrückblick. „Wenn es so gewollt war, war es weltklasse“, sagte auch Kölns Mittelfeldspieler Eric Martel anerkennend.

Nach einem Achillessehnenriss und monatelangem Ausfall kämpft Terrier beim Vizemeister um den Anschluss an die Startelf, das Tor war eine Bewerbung für mehr Einsätze. Auch sein Trainer war voll des Lobes für den 28-Jährigen.