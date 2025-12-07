Toppmöller entschuldigt sich: "Ganz, ganz schlechte Leistung"

SID 07.12.2025 • 06:21 Uhr Eintracht Frankfurt geht bei RB Leipzig unter - der Trainer wählt im Anschluss deutliche Worte.

Nach der herben 0:6 (0:2)-Blamage von Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig redete Dino Toppmöller nicht drumherum. Vor allem die „desolate zweite Halbzeit“ ärgerte den SGE-Coach: „Das war eine ganz, ganz schlechte Leistung von uns, für die wir uns vor allem bei den mitgereisten Fans, die uns, egal wie der Spielstand war, unterstützt haben, definitiv entschuldigen müssen.“

Obwohl Frankfurt am Samstagabend laut Toppmöller einen „guten Start“ in die Partie erwischt hatte, lagen die fehleranfälligen Gäste schon zur Pause 0:2 zurück - in der zweiten Hälfte ging es dann Schlag auf Schlag, Frankfurt fiel komplett auseinander. Mit Conrad Harder (5.), Christoph Baumgartner (31.), Dreierpacker Yan Diomande (47./55./65.) und David Raum (62., Handelfmeter) fegten die Leipziger über die Gäste hinweg - und sorgten damit für einen „herben Rückschlag“ für das Frankfurter Defensivspiel, wie Toppmöller klarstellte. Die Zweikampfführung sei „katastrophal“ gewesen.