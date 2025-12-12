"Trendwende schaffen": Werder setzt auf Heimstärke

SID 12.12.2025 • 14:20 Uhr Im Weserstadion läuft es für die Bremer, am Sonntag kommt Stuttgart in den Norden - Victor Boniface fällt für die Partie aus.

Mit den eigenen Fans im Rücken aus der Krise: Trainer Horst Steffen (56) von Werder Bremen setzt für das Ende der Sieglos-Serie auf die Heimstärke seines Teams. Gegen den VfB Stuttgart wollen die Hanseaten am Sonntag (19.30 Uhr) die „Trendwende schaffen“, sagte Steffen und ihre „Heimbilanz behalten“.

Durch die Pleite zuletzt im Nordderby beim Hamburger SV blieb Werder erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele in Folge sieglos, die Grün-Weißen holten allerdings elf ihrer 16 Punkte vor heimischer Kulisse.