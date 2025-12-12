"Trendwende schaffen": Werder setzt auf Heimstärke

Mit den eigenen Fans im Rücken aus der Krise: Trainer Horst Steffen (56) von Werder Bremen setzt für das Ende der Sieglos-Serie auf die Heimstärke seines Teams. Gegen den VfB Stuttgart wollen die Hanseaten am Sonntag (19.30 Uhr) die „Trendwende schaffen“, sagte Steffen und ihre „Heimbilanz behalten“.
Werder setzt auf Heimstärke
Im Weserstadion läuft es für die Bremer, am Sonntag kommt Stuttgart in den Norden - Victor Boniface fällt für die Partie aus.
Zu Hause läuft es für Horst Steffen und Co.
Durch die Pleite zuletzt im Nordderby beim Hamburger SV blieb Werder erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele in Folge sieglos, die Grün-Weißen holten allerdings elf ihrer 16 Punkte vor heimischer Kulisse.
Um auch gegen die DFB-Pokalsieger aus Stuttgart erfolgreich sein zu können, „müssen wir eine Topleistung bringen“, sagte Steffen, der nicht auf Angreifer Victor Boniface (Knieprellung) zurückgreifen kann: „Wir wollen Stuttgart vor Probleme stellen“ und „näher ranrücken an den VfB“. Dafür müsse seine Mannschaft im Vergleich zum 2:3 beim HSV aber „genauer arbeiten“ und „weniger Fehler machen“ sowie „offensiv wieder Akzente setzen“.