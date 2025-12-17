VfL Wolfsburg verpflichtet Brasilianer Cleiton

SID 17.12.2025 • 12:32 Uhr Der junge Innenverteidiger Cleiton erhält einen langfristigen Vertrag beim Werksklub.

Der VfL Wolfsburg hat den ersten Wintertransfer perfekt gemacht. Die Niedersachsen sicherten sich zum 1. Januar 2026 die Dienste des brasilianischen Innenverteidigers Cleiton. Der 22-Jährige kommt von Flamengo Rio de Janeiro und erhält bei den Grün-Weißen einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Cleiton soll perspektivisch die Defensive der Wölfe verstärken. Für Cleiton ist Wolfsburg die erste Auslandsstation.

„Cleiton vereint körperliche Präsenz mit einer guten Spielintelligenz. Er ist ein linksfüßiger, moderner Innenverteidiger mit großem Entwicklungspotenzial“, sagte VfL-Sportgeschäftsführer Peter Christiansen: „Wir trauen Cleiton zu, sich bei uns Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuarbeiten und perspektivisch eine wichtige Rolle in unserer Defensive zu übernehmen.“