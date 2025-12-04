"Viele Waffen": Werner warnt vor Frankfurts Offensivkraft

SID 04.12.2025 • 12:20 Uhr RB Leipzig kennt die „Waffen“ der Eintracht. Dennoch freut sich der RB-Coach auf das Duell.

RB Leipzigs Trainer Ole Werner freut sich auf ein „Topspiel“ am Nikolaustag - und warnt vor dem kommenden Gegner. „Wir werden alles dafür tun, dass wir die drei Punkte bekommen – und sicherheitshalber die Schuhe putzen“, sagte Werner vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

„Es ist eine Top-Mannschaft, die vor allem auf dem Weg nach vorne unheimlich viele Waffen und Tempo, eine klare Idee im Ballbesitz, viele kreative Spieler und einen klaren Tempowechsel hat“, analysierte Werner. Gegen eine solche Offensive sei es wichtig, „kompakt“ zu sein - das bedeute aber „nicht, dass wir tief stehen“.

Bakayoko vor SGE-Duell fraglich

„Es ist auch so, dass wir wissen, was wir mit Ball können und welche Gefahr wir erzeugen können“, sagte Werner. Im Vergleich zum DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Magdeburg (3:1) gebe es kaum Änderungen im Kader. Johan Bakayoko sei fraglich, Werner ist aber „guter Dinge“, dass er im Kader stehe. Bakayoko war gegen Magdeburg kurzfristig wegen leichter muskulärer Beschwerden ausgefallen.