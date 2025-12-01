Newsticker
Volkswagen-CEO Blume in VfL-Aufsichtsrat

Es ist das erste Mal, dass ein Volkswagen-Konzernchef in den Aufsichtsrat von VfL Wolfsburg geht.
Oliver Blume wird Aufsichtsratmitglied des VfL Wolfsburg
© IMAGO/SID/Darius Simka
SID
Wechsel im Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg: Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume wird zum 1. Januar 2026 neues Mitglied des Gremiums. Das gab der Verein am Montagabend bekannt.

„Mit Oliver Blume rückt erstmals ein CEO des Volkswagen Konzerns in den Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg. Das ist ein Schritt mit Gewicht“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Sebastian Rudolph.

Blume betonte die Verbundenheit zwischen Klub und Konzern: „Der VfL ist eng mit Volkswagen, der Stadt Wolfsburg und der Region verbunden. Der Klub leistet einen wichtigen Beitrag für den Standort.“

Zum Jahreswechsel rückt zudem Rekordtorhüter und Ex-Profi Diego Benaglio ins Präsidium des Aufsichtsrats auf. „Er bringt in den Aufsichtsrat wichtige sportliche Perspektiven ein. Diese Erfahrung und seine Identifikation mit dem VfL sind für alle spürbar“, sagte Rudolph. Bernd Osterloh scheidet wie geplant aus dem Aufsichtsratspräsidium aus.

Der Bundesligist hinkt aktuell den eigenen Erwartungen hinterher und steht nach zwölf Spieltagen nur auf Tabellenplatz 15.

