Vuskovic will mit gesperrtem Bruder beim HSV zusammenspielen

SID 13.12.2025 • 10:22 Uhr Luka Vuskovic hofft, beim Hamburger SV mit seinem Bruder Mario zusammenzuspielen. Doch noch ist dieser gesperrt.

Shootingstar Luka Vuskovic hat den Fans von Fußball-Bundesligist Hamburger SV Hoffnungen auf einen Verbleib gemacht.

„Es ist mein Traum, mit meinem Bruder beim HSV zusammenzuspielen. Dafür würde ich alles geben“, sagte der 18 Jahre alte Verteidiger, der bis Saisonende vom englischen Erstligisten Tottenham Hotspur ausgeliehen ist, dem Hamburger Abendblatt.

Sein Bruder Mario Vuskovic ist noch bis November 2026 aufgrund einer positiven Dopingprobe gesperrt. Er habe mit Mario noch nicht konkret über einen gemeinsamen Einsatz gesprochen, sagte Luka Vuskovic, „weil es noch sehr weit weg ist. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt“.