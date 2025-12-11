Werner über Henrichs-Rückkehr: "Richtige Richtung"

SID 11.12.2025 • 10:21 Uhr Der Abwehrspieler fehlt seit rund einem Jahr aufgrund eines Achillessehnenrisses. Laut Werner könnte er im Training bald wieder zur Mannschaft stoßen.

Trainer Ole Werner von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat ein Ende der Leidenszeit von Benjamin Henrichs in Aussicht gestellt. Die Entwicklung des 19-maligen Nationalspielers nach seinem Achillessehnenriss vor knapp einem Jahr sei „positiv“, sagte Werner am Donnerstag: „So wie es jetzt aussieht, wird er nächste Woche in Teilen wieder zur Mannschaft stoßen.“

Henrichs hatte sich die schwere Verletzung im Dezember 2024 zugezogen und wartet seitdem auf sein Comeback. Der Rechtsverteidiger mache „gute Fortschritte“ und könne im Reha-Training wieder „eine gute Belastung“ gehen, berichtete Werner: „Stück für Stück. Es wird sicher nach der Zeit, die er gefehlt hat, logischerweise auch noch einen guten Aufbauprozess mit der Mannschaft brauchen“, aber es gehe „in die richtige Richtung“.