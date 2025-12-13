"Wie meinen Sie das?" Krösche von TV-Reporter irritiert

Maximilian Lotz 13.12.2025 • 15:27 Uhr Vor dem Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg entwickelt sich ein kurioses Gespräch zwischen Markus Krösche und Sky-Reporter Patrick Wasserziehr.

Nach den vielen Gegentore und den unbefriedigenden Ergebnissen rückte bei Eintracht Frankfurt auch Trainer Dino Toppmöller verstärkt in den Fokus.

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (JETZT im LIVETICKER) wollte daher auch Sky-Reporter Patrick Wasserziehr von SGE-Sportvorstand Markus Krösche wissen, wie fest der Eintracht-Coach noch im Sattel sitzt. Doch Krösche konnte Wasserziehrs Worten zunächst nicht ganz folgen - so entwickelte sich ein etwas kurioser Dialog.

Krösche von TV-Reporter irritiert

„Die Gegentore, auch die schwankenden Leistungen fallen teilweise in den Aufgabenbereich des Trainers. Wie ist seine Position?“, fragte Wasserziehr.

Krösche entgegnete: „Wie meinen Sie das?“ Und Wasserziehr sagte: „So wie ich es frage.“

Woraufhin Krösche betonte: „Er ist Trainer von Eintracht Frankfurt.“ Aber Wasserziehr hakte nach: „Bleibt er das auch?“ Krösche reagierte mit einer Gegenfrage: „Warum denn nicht?“

Frankfurt-Boss Krösche bescheinigt Toppmöller „guten Job“

Dann führte der Frankfurt-Boss weiter aus: „Wir haben einen erfolgreichen Weg zusammen bestritten, sind in die Champions League eingezogen. Jetzt haben wir ein anspruchsvolles Jahr: den Transformationsprozess zu schaffen, auch in der Liga, mit dem Anspruch, den wir haben. Wir haben die jüngste Mannschaft, dann gehören Schwankungen dazu. Der Trainer macht einen guten Job, er arbeitet mit der Mannschaft.“