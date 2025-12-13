Wirbel vor Derby in Leverkusen: Köln-Fans reisen wieder ab

Manfred Sedlbauer , Niklas Trettin , Maximilian Lotz 13.12.2025 • 18:38 Uhr Mehrere hundert Fans der aktiven Fanszene des 1. FC Köln bleiben dem Derby in Leverkusen kurzfristig fern. Hintergrund sind offenbar die Kontrollen am Einlass.

Ein Teil der Fanszene des 1. FC Köln ist unmittelbar vor Beginn des Rheinderbys bei Bayer Leverkusen (JETZT im LIVETICKER) wieder abgereist. Wie der FC bestätigte, traten etwa 500 bis 600 Personen der aktiven Fanszene die Rückreise an, da aus Sicht der Anhänger die Einlasskontrollen „nicht angemessen waren“.

Die Kölner Fanhilfe „Kölsche Klüngel“ berichtete beim Kurznachrichtendienst X von Nacktkontrollen. Dies konnte der Klub unmittelbar vor Anpfiff weder bestätigen noch dementieren. Die Kölner seien aber weiterhin sowohl mit den Behörden als auch mit Bayer Leverkusen im Austausch, um Aufklärung zu betreiben.

Bayer-Boss Carro bestätigt „polizeiliche Maßnahme“ vor dem Spiel

Bayer-CEO Fernando Carro berichtete vor dem Anpfiff bei Sky, dass ihm zugetragen worden sei, „dass die Polizei bestimmte Kontrollen durchgeführt hätte und die Kölner Fanszene das so nicht akzeptiert hätte, und deswegen wären sie abgereist“.

Carro ergänzte: „Das ist eine polizeiliche Maßnahme. Dazu können wir nichts sagen. Ich finde, man sollte in unserem Land der Polizei schon vertrauen.“

Leverkusen-Ultras solidarisieren sich mit Köln-Fans

Die Leverkusener Ultras solidarisierten sich beim Spiel mit den Kölnern und verließen ihre angestammten Plätze in der Fankurve direkt hinter dem Tor. Auch am Zaun hingen keine Banner mehr, die unteren Reihen im Block blieben leer.

In Leverkusen hatte es in der Vergangenheit immer wieder Kritik wegen unverhältnismäßigen Regeln im Gästeblock gegeben.