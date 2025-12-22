Wolfsburg verpflichtet Leihspieler fest

SID 22.12.2025 • 21:05 Uhr Der VfL Wolfsburg wird auch in den kommenden Jahren auf Sael Kumbedi setzen. Der Franzose soll die Verteidigung langfristig verstärken.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird auch in den nächsten Jahren auf die Dienste von Sael Kumbedi setzen. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat die den Franzosen betreffende „zuvor vereinbarte Kaufoption inzwischen gegriffen“. Im Sommer hatte sich Kumbedi den Wölfen zunächst auf Leihbasis vom französischen Erstligisten Olympique Lyon aus angeschlossen. Der 20-jährige Rechtsverteidiger erhält einen Vertrag bis Sommer 2029.