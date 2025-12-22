Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Wolfsburg verpflichtet Leihspieler fest

VfL verpflichtet Leihspieler fest

Der VfL Wolfsburg wird auch in den kommenden Jahren auf Sael Kumbedi setzen. Der Franzose soll die Verteidigung langfristig verstärken.
Kumbedis Kaufoption hat gegriffen
Kumbedis Kaufoption hat gegriffen
© IMAGO/Sven Simon/SID/Malte Ossowski
SID
Der VfL Wolfsburg wird auch in den kommenden Jahren auf Sael Kumbedi setzen. Der Franzose soll die Verteidigung langfristig verstärken.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird auch in den nächsten Jahren auf die Dienste von Sael Kumbedi setzen. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat die den Franzosen betreffende „zuvor vereinbarte Kaufoption inzwischen gegriffen“. Im Sommer hatte sich Kumbedi den Wölfen zunächst auf Leihbasis vom französischen Erstligisten Olympique Lyon aus angeschlossen. Der 20-jährige Rechtsverteidiger erhält einen Vertrag bis Sommer 2029.

Kumbedi debütierte am siebten Spieltag für die Wölfe, seitdem kommt der U21-Nationalspieler auf zehn Pflichtspieleinsätze. Mit nur vier Siegen aus 15 Bundesligapartien hinken die Niedersachsen in der laufenden Saison ihren eigenen Ansprüchen weit hinterher.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite